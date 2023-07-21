Рецепт маринованного крыжовника без сахара на зиму

Из маринованного крыжовника можно приготовить много вкусных блюд: от напитков до пирогов и соусов.

Ингредиенты:

– Крыжовник – 500 г

– вода – 170 мл

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Способ приготовления:

1. Переберите и помойте крыжовник, срежьте завязи и плодоножки и наколите ягоды иглой.

2. Пересыпьте крыжовник в дуршлаг, накройте крышкой, чтобы не вынырнул, и опустите в горячую воду (85-90 °C) на 3-5 минут. Пропорции крыжовника к воде –1:4.

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3. Крыжовник выньте из кипятка и сразу опустите в холодную воду на 3 минуты.

4. Возьмите подготовленные банки и плотно уложите крыжовник в них. Накройте крышками и стерилизуйте. Поллитровые банки кипятите в течение 8-9 минут, литровые – 10-12 минут. Банки извлеките, закрутите, переверните и оставьте остывать.

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