Родичі померлого пенсіонера можуть отримати його гроші: куди звертатися

У випадку смерті пенсіонера, його сім'я може отримати недоотриману частину пенсії. Право на виплату мають члени сім'ї, які проживали разом із померлим, а також непрацездатні родичі, що перебували на його утриманні.

Як отримати недоотриману пенсію після смерті пенсіонера, нагадали у КМДА. Зазначається, що в Україні недоотримана пенсія, що залишилася у зв'язку зі смертю пенсіонера, може бути виплачена членам його сім'ї. Це передбачено частиною 1 статті 52 Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Члени родини, які проживали разом із пенсіонером на момент його смерті, мають право отримати цю суму за місяць смерті включно.

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Для отримання недоотриманої пенсії необхідно звернутися до управління Пенсійного фонду, де був зареєстрований померлий, протягом шести місяців після його смерті. Під час звернення потрібно надати паспорт, заяву про виплату, свідоцтво про смерть, документи, що підтверджують родинні стосунки, та довідку про спільне проживання на момент смерті.

Якщо кілька членів сім'ї претендують на виплату, сума пенсії розподіляється між ними рівними частинами. Це важливо, оскільки всі родичі, які мають право на отримання пенсії, повинні звернутися в Пенсійний фонд у визначений строк.

Окрім цього, непрацездатні члени родини повинні підтвердити, що перебували на утриманні померлого пенсіонера. Цей документ допоможе оформити виплати, якщо такі члени сім’ї також претендують на пенсію.

Важливо пам'ятати, що строк подання заяви та документів до Пенсійного фонду становить шість місяців, тому затримка може призвести до втрати права на отримання недоотриманої пенсії.

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