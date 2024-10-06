Родственники умершего пенсионера могут получить его деньги: куда обращаться

В случае смерти пенсионера его семья может получить недополученную часть пенсии. Право на выплату имеют члены семьи, проживавшие вместе с умершим, а также находившиеся на его содержании нетрудоспособные родственники.

Как получить недополученную пенсию после смерти пенсионера, напомнили в КГГА. В Украине недополученная пенсия, оставшаяся в связи со смертью пенсионера, может быть выплачена членам его семьи. Это предусмотрено частью 1 статьи 52 Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Члены семьи, проживавшие вместе с пенсионером на момент его смерти, имеют право получить эту сумму за месяц смерти включительно.

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Для получения недополученной пенсии необходимо обратиться в управление Пенсионного фонда, где зарегистрирован умерший, в течение шести месяцев после его смерти. Во время обращения следует предоставить паспорт, заявление о выплате, свидетельство о смерти, документы, подтверждающие родственные отношения, и справку о совместном проживании на момент смерти.

Если несколько членов семьи претендуют на выплату, то сумма пенсии распределяется между ними равными частями. Это важно, поскольку все родственники, имеющие право на получение пенсии, должны обратиться в Пенсионный фонд в указанный срок.

Кроме того, нетрудоспособные члены семьи должны подтвердить, что находились на содержании умершего пенсионера. Этот документ поможет оформить выплаты, если такие члены семьи претендуют на пенсию.

Важно помнить, что срок подачи заявления и документов в Пенсионный фонд составляет шесть месяцев, поэтому задержка может привести к потере права на получение недополученной пенсии.

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