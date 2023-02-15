Росії загрожує переворот: астролог назвав місяць, коли закінчиться війна в Україні

Росія може влаштувати нові атаки на Україну у лютому 2023 року, проте Кремлю це нічого не дасть. Війна може закінчитися вже у березні, а країні-агресорові загрожує переворот.

Про це заявив астролог Влад Росс. За його словами, російський диктатор Володимир Путін спробує мобілізувати на війну проти України якнайбільше людей, але переломити ситуацію на фронті окупантам не вдасться.

Важливу роль відіграє підтримка Заходом України – країна отримає сучасну зброю.

"Нам на "Рамштайні" ще дадуть літаки. Залізо б'є м'ясо, скільки б Путін не відправляв м'яса в Україну, наше залізо його знищуватиме", – наголосив Росс.

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Астролог додав, що Україні для повної перемоги у війні потрібно завдати удару по Москві, тоді можливий переворот у самій Росії.

Як повідомляв UAportal, ясновидець та екстрасенс Валерій Шатілович заявив, що Україна отримає багато перемог у 2023 році, проте повної деокупації не буде. Крим може бути повернуто нашій країні дипломатичним шляхом, вирішення питання затягнеться на роки.

Астролог Яна Тимощук вважає, що найнебезпечнішим буде для України 24 лютого, найважчими – березень та квітень. У травні ситуація дещо покращиться.

У свою чергу, астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Уранус також додав, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.