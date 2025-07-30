Російська армія атакувала Харків дронами: є влучання і постраждалі, згоріло кілька автомобілів (фото)

У ніч на 30 липня Харків знову зазнав атаки з боку російських військ. У місті пролунали вибухи, виникла пожежа, є постраждалі та пошкодження інфраструктури.

Про це повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов, начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, Харківська обласна прокуратура.

Ігор Терехов повідомив про вибух у місті, попередньо — внаслідок удару безпілотника типу "Шахед". Він попередив мешканців про можливу загрозу повторної атаки й закликав бути обережними.

За словами Олега Синєгубова, уламки ворожого дрона впали в Шевченківському районі. Унаслідок цього загорівся автомобіль. Терехов також уточнив, що пошкоджено автомийку, скління житлового будинку, а також супермаркет. Пожежа охопила одну автівку.

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Близько 2:43 мер повідомив про ще один вибух — тепер у Слобідському районі міста.

У Шевченківському районі постраждали троє осіб — дві жінки та один чоловік.

Нагадаємо, 25 липня російська армія вдарила КАБом по медзакладу у Харкові.

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