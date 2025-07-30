Российская армия атаковала Харьков дронами: есть попадания и пострадавшие, сгорело несколько автомобилей (фото)

В ночь на 30 июля Харьков снова подвергся атаке со стороны российских войск. В городе раздались взрывы, возник пожар, есть пострадавшие и повреждения инфраструктуры.

Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов, начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, Харьковская областная прокуратура.

Игорь Терехов сообщил о взрыве в городе, предварительно - в результате удара беспилотника типа "Шахед". Он предупредил жителей о возможной угрозе повторной атаки и призвал быть осторожными.

По словам Олега Синегубова, обломки вражеского дрона упали в Шевченковском районе. В результате загорелся автомобиль. Терехов также уточнил, что повреждена автомойка, остекление жилого дома, а также супермаркет. Пожар охватил один автомобиль.

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Около 2:43 мэр сообщил о еще одном взрыве — теперь в Слободском районе города.

В Шевченковском районе пострадали три человека — две женщины и один мужчина.

Напомним, 25 июля российская армия ударила КАБом по медучреждению в Харькове.

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