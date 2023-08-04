Російське Міноборони заявило про атаку безпілотними катерами акваторії в Новоросійську, де ворог ховає свої кораблі (фото)

У Новоросійську, що в Краснодарському краї РФ вранці 4 серпня, пролунали вибухи в районі гавані. Російське Міноборони заявило, що причиною тому – "атака ЗСУ" на військово-морську базу дронами, які нібито "було знищено".

Зазначимо, що деякі незалежні російські ЗМІ повідомили, що місцеві мешканці ще вночі заявляли про "яскравий спалах" у районі нафтового терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму, де ввели заборону на рух суден.

Як повідомляють російські пабліки з 5 ранку у Новоросійську було гучно: із району гавані та села Мисхако долинали автоматні черги, після чого були зафіксовані вибухи на воді.

За словами пропагандистів, із катерів обстрілювали невідомі водних безпілотниках, після чого один дрон нібито спалахнув та вибухнув.

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Місцева влада даний інцидент ніяк не прокоментувала. Росіяни ж у мережі припускали, що в акваторії Новоросійська – на південний схід від якорної стоянки 471 перед проходом у Керченську протоку – йшов морський бій із надводними дронами.

Кремлівські Telegram-канали зреагували аж за годину, повідомивши, що "екстрені служби Новоросійська поінформували про вибухи в акваторії та районі села Мисхако.

За даними незалежного видання ASTRA інформація про вибухи в Новоросійську з’явилися ще близько першої години ночі. Мешканці міста скаржились на "яскравий спалах над морем та вибухи там, де КТК" ("Каспійський трубопровідний консорціум")

"Каспійський трубопровідний консорціум" – це велика міжнародна нафтопровідна система, побудована для доставки нафти із заходу Казахстану на термінали на Чорному морі поблизу новоросійського порту. Російські ЗМІ називають його найважливішим у транспортній артерії, він розташований у Південній Озеріївці поблизу Новоросійська.

"Після, ближче до ранку, жителі повідомили про нові вибухи та звуки стрілянини над морем: "у Мисхако в Новоросійську стрілянина", "вибухи у воді", "ймовірно, йде атака морських дронів", – уточнило видання, спираючись на плвідомлення очевидців.

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Ближче до 07:00 російське міноборони заявило, що "ЗСУ намагалися атакувати військово-морську базу міста двома морськими безекіпажними катерами".

"Вони були знищені вогнем зі штатного озброєння російських кораблів, які охороняють зовнішній рейд військово-морської бази. За даними глави регіону, постраждалих та руйнувань немає", –повідомило російське Міноборони.

Водночас у порту Новоросійська запровадили тимчасову заборону руху суден. Компанія КТК, заявила, що "термінал не пошкоджений та продовжує вантажити нафту на пришвартовані танкери".

Нагадаємо, перехоплено розмову екіпажу Ка-29, які запрошували евакуацію російських моряків у Чорному морі.

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