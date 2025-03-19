Росія атакувала енергетику України після наказу Путіна припинити її обстрілювати: це вартість слів Путіна - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що попри обіцянки російського лідера Володимира Путіна припинити обстріли української енергетичної інфраструктури на 30 днів, Росія продовжує атаки.

Про це глава держави повідомив під час спільної пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом у Гельсінкі в середу. За словами Зеленського, навіть минулої ночі, після розмови Путіна з президентом США Дональдом Трампом, коли той нібито заявив про наказ припинити удари по енергетичних об’єктах України, російські війська запустили 150 ударних дронів. Частина з них знову вдарила по енергетичній інфраструктурі.

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Президент наголосив, що під удари також потрапили транспорт, лікарні та об'єкти цивільної інфраструктури. Він підкреслив, що слова Путіна абсолютно не відповідають дійсності. Саме тому, за словами Зеленського, Україна потребує подальшої військової допомоги, зокрема посилення протиповітряної оборони, а також додаткового міжнародного тиску на Росію заради безпеки українців і порятунку життів.

Нагадаємо, ми вже писали про основні тези зустрічі Зеленського з журналістами.

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