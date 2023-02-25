Росія битиме по нових цілях: астролог назвав дати, коли ворог може влаштувати масований обстріл

Росія готує нові ракетні удари по Україні, затишшя 23-24 лютого було пов'язане з тим, що ворог хоче використати ефект несподіванки. Імовірність ракетних ударів значно зросте 25 лютого.

Про це заявив астролог Дмитро Уранус. За його словами, 25 лютого відбудеться з'єднання Місяця та Урану у Тельці. За такого аспекту окупанти кілька разів влаштовували ракетні обстріли України день у день або близько такого дня (зазвичай плюс-мінус день).

"Ворог своїх цілей не досягне, але нерви помотає. Це буде вже не покриття диском Місяця Урана, а звичайне з'єднання, без покриття. Тому наслідки для енергосистеми виявляться не такими важкими, як у попередні місяці, коли відбувалися саме покриття", – наголосив він.

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За словами астролога, наступні небезпечні дати – 27 лютого, ніч на 28 лютого та весь день 28 лютого. У цей час відбудеться не просто з'єднання Місяця та Марса у Близнюках, а покриття диском Місяця планети Марс, що буває не часто.

"Цей аспект несе загрозу мирному населенню через військові дії, а також транспортну інфраструктуру. Особлива обережність і готовність потрібна на 35 довготі, плюс-мінус 1 градус. Це Запоріжжя, Дніпро, Полтава, Суми та найближчі до них міста. Наприкінці лютого і на початку березня ці міста можуть потрапити під сильний удар, особливо Дніпро та Запоріжжя. Будьте дуже обережні", – зазначив Уранус.

Він додав, що всі найближчі та подальші обстріли більшою мірою будуть націлені саме на транспортну інфраструктуру – мости, залізницю, тягові підстанції, а також сховища палива та військові об'єкти.

Як повідомляв UAportal, ясновидець та екстрасенс Валерій Шатілович заявив, що Україна отримає багато перемог у 2023 році, проте повної деокупації не буде. Крим може бути повернуто нашій країні дипломатичним шляхом, вирішення питання затягнеться на роки.

У свою чергу, астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Уранус також додав, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.