Росія битиме по скупченнях людей: астрологиня попередила про нові атаки та назвала міста, які у зоні ризику

Росія у лютому 2023 року не припинить ракетних ударів по Україні. Більше того, окупанти цілеспрямовано битимуть по місцях скупчення людей, а не лише інфраструктурі.

Про це заявила астрологиня Яна Тимощук, зробивши розклад на картах таро. За її словами, небезпека нависла над такими містами як Запоріжжя, Одеса, Мелітополь, Київ, Суми, Житомир, Вінниця та Краматорськ.

У Києві можливі прильоти, ситуація зі світлом погіршиться.

"Остерігайтеся масового скупчення людей. Бережіть дітей. Не ходіть у лютому в ТРЦ. Агресор знищуватиме всіх. Ми можемо побачити, що буде реальне бомбардування по масових скупченнях людей. Я не лякаю людей, але ймовірність прогнозу, що збудеться – 80%, не збудеться – 20%", - наголосила астрологиня.

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Варто зазначити, що астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Як повідомляв UAportal, Уранус також заявив, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.