'Росія може зникнути з карти': мольфарка розповіла про вирішальні битви в Україні

Кінець лютого та березень будуть важкими для України, але у цей період на фронті відбудуться вирішальні битви, які визначать хід війни. Однак Росія не відмовилася від своїх планів.

Про це заявила гуцульська мольфарка Марія. "Ще не скоро (буде закінчення війни, – ред.)… Найгірше буде – цей лютий та березень. Але Україна виграє", – зазначила вона.

Мольфарка підкреслила, що навіть поразки не зупинять російських окупантів: вони плануватимуть нові атаки, але успіху досягти не зможуть. Росія хоче захопити українські території, але сама втрачатиме людей.

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Вона додала, що країну-агресора спіткає розплата за кровопролитну війну – Росія може зникнути з карти світу як держава в тих межах, які є.

Як повідомляв UAportal, ясновидець та екстрасенс Валерій Шатілович заявив, що Україна отримає багато перемог у 2023 році, проте повної деокупації не буде. Крим може бути повернуто нашій країні дипломатичним шляхом, вирішення питання затягнеться на роки.

У свою чергу, астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Уранус також додав, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.