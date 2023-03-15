Росія може вдарити по урядовому кварталу: астролог заявив про небезпеку

Середина березня 2023 року буде складною для України, загроза нависне зокрема над Києвом. Крім ракетних ударів ворога, можливе ухвалення владою непростих рішень.

Про це заявив астролог Дмитро Уранус. "15-16 березня у карті незалежності України відбуватимуться несприятливі транзити. Сатурн транзитний у точній опозиції до Сонця. Нептун транзитний у точній опозиції до Марса. Марс транзитний у 90 градусах до Марсу карти України. Транзитні Сонце, Меркурій та Нептун найближчими днями будуть у поєднанні, перебуваючи в опозиції до натального Марсу", – зазначив він.

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За словами астролога, це вказує на загрозу для української влади – ворог може вдарити по урядовому кварталу, не виключено і диверсій. У великій небезпеці будуть військові об'єкти, заводи, позиції ЗСУ та ППО. Ворог спробує завдати нестандартних ракетних ударів.

"Збиття американського безпілотника-розвідника над Чорним морем 14 березня не випадковість, а частина плану. Їх розвіддані дуже заважають здійсненню намірів ворога найближчими днями. Якщо США не дадуть відповідь – вони й надалі їх збиватимуть. РФ так високо піднімає ставки не просто так, перевіряє США на слабо", – підкреслив Уранус.

Астролог уточнив, що загалом березень буде важким для ЗСУ, масштабних операцій планувати не варто. Така сама ситуація збережеться і у квітні, оптимальний час для гарантованого успішного наступу – друга половина травня. У другій половині травня, у червні та липні є аспекти успішних військових дій, розгрому ворога, звільнення значної частини окупованих територій та великої військової допомоги.

Як повідомляв UAportal, ясновидець та екстрасенс Валерій Шатілович заявив, що Україна отримає багато перемог у 2023 році, проте повної деокупації не буде. Крим може бути повернуто нашій країні дипломатичним шляхом, вирішення питання затягнеться на роки.

У свою чергу, астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Уранус також додав, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.