Росія вночі атакувала Україну з Shahed: на Одещині є влучання в елеватор, у Києві пошкодили будівлю (фото)

Вночі 2 серпня російські бойовики атакували України безпілотниками-камікадзе. Вночі вибухи чули мешканці Києва, Одеса, Миколаєва, Черкас, а також жителі Сумщини, Чернігівщини, Черкащини, Полтавщини тощо.

Як повідомили в Оперативному командуванні "Південь", вночі ворог випустив "Shahed-136" з Азовського моря через Чорне, ця атака була спрямована по півдню Одеської області.

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"Очевидною ціллю ворога були об'єкти портової та промислової інфраструктури регіону. Сили протиповітряної оборони невпинно працювали майже 3 години", – зазначили у командуванні.

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Цієї ночі Повітряні сили знищили 23 ударні дрони росіян "Shahed-136/131", запущені з трьох напрямків – Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Чауда (Крим).

Внаслідок атаки дронів на Одещині було зафіксовано пожежі на промислових та портових об'єктах, пошкоджено елеватор.

У Києві теж було зафіксовано атаку дронів. Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, унаслідок ворожої атаки на столицю та падіння уламків БПЛА в Солом’янському районі пошкоджене нежитлове приміщення. У Святошинському загорілося дерево.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що під час атаки дронів та їхнього збиття уламки впали на дитячий майданчик в Голосіївському районі, у Солом’янському районі – пошкоджене нежитлове приміщення, у Святошинському – уламок пошкодив дорожнє покриття.

"Групи дронів заходили на Київ одночасно з кількох напрямків. Проте, силами і засобами ППО усі повітряні цілі - понад 10 БпЛА, були своєчасно виявлені та знищені", – зауважили в КМВА.

Головне управління ДСНС України у м.Києві інформує, що у Солом’янському районі міста уламками збитого дрона пошкоджено фасад адміністративної будівлі з 9 по 11 поверх.

Начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов повідомив, що під Києвом унаслідок атаки росіян загорівся приватний будинок. Пожежу оперативно ліквідували.

"Господиня, почувши повітряну тривогу, своєчасно пройшла в укриття. Тож, на щастя, ніхто не постраждав", – додав він.

Нагадаємо, вранці 1 серпня російські бойовики завдали удару по Херсону. Внаслідок цього загинув молодий лікар, який декілька днів тому розпочав свої обов'язки.

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