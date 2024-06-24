росія ракетами атакувала Одесу: влучили по цивільній інфраструктурі, є постраждалі (фото, відео)

Зранку понеділка, 24 червня, російські бойовики ракетами атакували Одесу. Зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі.

Як повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер, зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі в Одесі. "Наразі вже відомо про постраждалих, яким надається медична допомога, їх кількість уточнюється. Нині триває ліквідація пожежі", – додав він.

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Кіпер повідомив, що наразі відомо про трьох постраждалих: 19-річного хлопця та двох чоловіків 50 та 58 років.

Наслідки ракетного удару по Одесі. Джерело: t.me/UA_National_Police

Наслідки ракетного удару по Одесі. Джерело: t.me/UA_National_Police

Наслідки ракетного удару по Одесі. Джерело: t.me/UA_National_Police

"Поранені ушпиталені. Лікарі надають всю необхідну допомогу. Ліквідація наслідків атаки ворога продовжується", – поінформував очільник Одеської області.

Повітряне командування "Південь" повідомило, що ворог атакував Одесу та область двома крилатими ракетами, ймовірно "Іскандер-К": "Завдяки активній протидії протиповітряної оборони півдня України одна із ракет не досягла своєї цілі".

Нагадаємо, 22 червня армія рф влучила по житловому будинку у Харкові. Унаслідок атаки понад 50 людей отримали поранення, троє цивільних загинули.

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