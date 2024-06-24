россия ракетами атаковала Одессу: попали по гражданской инфраструктуре, есть пострадавшие (фото, видео)

Утром понедельника, 24 июня, российские боевики атаковали ракетами Одессу. Зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре.

Как сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер, зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре в Одессе. "Сейчас уже известно о пострадавших, которым оказывается медицинская помощь, их количество уточняется. В настоящее время идет ликвидация пожара", – добавил он.

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Кипер сообщил, что сейчас известно о трех пострадавших: 19-летнем парне и двух мужчинах 50 и 58 лет.

Последствия ракетного удара по Одессе. Источник: t.me/UA_National_Police

Последствия ракетного удара по Одессе. Источник: t.me/UA_National_Police

Последствия ракетного удара по Одессе. Источник: t.me/UA_National_Police

"Раненые госпитализированы. Врачи оказывают всю необходимую помощь. Ликвидация последствий атаки врага продолжается", – проинформировал глава Одесской области.

Воздушное командование "Юг" сообщило, что враг атаковал Одессу и область двумя крылатыми ракетами, вероятно "Искандер-К": "Благодаря активному противодействию противовоздушной обороны юга Украины одна из ракет не достигла своей цели".

Напомним, 22 июня армия РФ попала по жилому дому в Харькове. В результате атаки более 50 человек получили ранения, трое гражданских погибли.

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