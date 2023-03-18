Росіяни продовжать ракетний терор, але не зможуть критично вплинути на економіку і логістику України – ГУР

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що російські масовані ракетні удари не зможуть критично вплинути на логістику та економіку України. Проте РФ не відмовиться від ракетного терору.

Про це Юсов заявив в етері телемарафону. За його словами, країна-окупантка використовувала ракети як метод залякування.

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Він наголосив, що ця тактика вже зазнала поразки, оскільки Україна пережила зиму, а енергетика вистояла.

У розвідці продовжують спостерігати збільшення інтервалів між ракетними ударами ворога. Раніше це була різниця у тиждень, а зараз – 3-4 тижні.

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Юсов зауважив, що росіяни продовжують використовувати іранські дрони "Шахеди". Проте з часом їхня кількість різниться, як і частота запуску. При цьому високоточного ракетного озброєння у росіян стає справді мало, тому РФ не може засипати Україну "Калібрами", "Іскандерами" та "Кинджалами".

"Застарілого ракетного озброєння у РФ ще багато. Особливо, коли йдеться про С-300 – це означає підвищення загрози для прифронтових територій і ми бачимо ці руйнування досі по Запоріжжю й інших містах. Але загалом ця тактика ракетного терору вже зазнала поразки", – пояснив представник ГУР.

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Нагадаємо, що у ГУР Міноборони України спрогнозували, як часто Росія може здійснювати масовані атаки ракетами та дронами. Ворог продовжує накопичувати сили.

Після масованої атаки 9 березня окупанти використали шість дороговартісних гіперзвукових ракет типу "Кинджал", які несуть літаки МіГ-31К. У Головному управлінні розвідки розповіли, скільки таких ракет залишилося на росії.

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