Россияне продолжат ракетный террор, но не смогут критически повлиять на экономику и логистику Украины – ГУР

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что российские массированные ракетные удары не смогут критически отразиться на логистике и экономике Украины. Однако РФ не откажется от ракетного террора.

Об этом Юсов заявил в эфире телемарафона. По его словам, страна-оккупантка использовала ракеты как метод устрашения.

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Он подчеркнул, что эта тактика уже потерпела поражение, поскольку Украина пережила зиму, а энергетика выстояла.

В разведке продолжают наблюдать увеличение интервалов между ракетными ударами противника. Раньше это была разница в неделю, а сейчас – 3-4 недели.

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Юсов заметил, что россияне продолжают использовать иранские дроны "Шахеды". Однако с течением времени их количество различается, как и частота запуска. При этом высокоточного ракетного вооружения у россиян становится действительно мало, поэтому РФ не может засыпать Украину "Калибрами", "Искандерами" и "Кинжалами".

"Устаревшего ракетного вооружения в РФ еще много. Особенно, когда речь идет о С-300 – это означает повышение угрозы для прифронтовых территорий и мы видим эти разрушения до сих пор по Запорожье и другим городам. Но в целом эта тактика ракетного террора уже потерпела поражение", – пояснил представитель ГУР.

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Напомним, что в ГУР Минобороны Украины спрогнозировали, как часто Россия может совершать массированные атаки ракетами и дронами. Враг продолжает накапливать силы.

После массированной атаки 9 марта кафиры использовали шесть дорогостоящих гиперзвуковых ракет типа "Кинжал", которые несут самолеты МиГ-31К. В Главном управлении разведки рассказали, сколько таких ракет осталось на россии.

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