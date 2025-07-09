Росіяни здійснили наймасованішу атаку на Луцьк: є пожежі та руйнування (фото)

У ніч на 9 липня Луцьк зазнав найінтенсивнішого повітряного удару з початку повномасштабного вторгнення — російські війська атакували місто безпілотниками та ракетами. Внаслідок обстрілу виникли пожежі та зафіксовано руйнування. На щастя, наразі немає підтвердженої інформації про загиблих.

Про це повідомили міський голова Луцька Ігор Поліщук та голова Волинської ОДА Іван Рудницький в Telegram. За словами Поліщука, ворожа атака стала наймасштабнішою з моменту початку повномасштабної війни. Унаслідок ударів загорілися гаражі в одному з кооперативів, також пожежа виникла на території одного з підприємств. Остаточні масштаби пошкоджень ще уточнюються.

Читайте також: РФ вдарила балістикою та шахедами по Києву: є руйнування та поранені (фото)

Очільник області Іван Рудницький додав, що у повітряному просторі Волинської області зафіксували приблизно 50 дронів і 5 ракет, більшість з яких були спрямовані саме на Луцьк. У місті тривають роботи з ліквідації пожеж, зокрема в складських приміщеннях підприємства та на території гаражного кооперативу.

Нагадаємо, армія РФ атакувала Харків дронами.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!