Россияне совершили самую массированную атаку на Луцк: есть пожары и разрушения (фото)

В ночь на 9 июля Луцк испытал самый интенсивный воздушный удар с начала полномасштабного вторжения — российские войска атаковали город беспилотниками и ракетами. В результате обстрела возникли пожары и зафиксированы разрушения. К счастью, пока нет подтвержденной информации о погибших.

Об этом сообщили городской голова Луцка Игорь Полищук и глава Волынской ОГА Иван Рудницкий в Telegram. По словам Полищука, вражеская атака стала самой масштабной с момента начала полномасштабной войны. В результате ударов загорелись гаражи в одном из кооперативов, также пожар возник на территории одного из предприятий. Окончательные масштабы повреждений еще уточняются.

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Руководитель области Иван Рудницкий добавил, что в воздушном пространстве Волынской области зафиксировали около 50 дронов и 5 ракет, большинство из которых были направлены именно на Луцк. В городе продолжаются работы по ликвидации пожаров, в частности, в складских помещениях предприятия и на территории гаражного кооператива.

Напомним, армия РФ атаковала Харьков дронами.

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