росіяни встановили ППО 'Панцир-С1' неподалік від резиденції путіна в москві – відео

Днями у російській столиці помітили військову техніку на дахах будинків. Зокрема, були помічені зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1" на будинку №8 у Тетеринському провулку москви.

Також ЗРПК було встановлено на будівлі міністерства оборони рф на набережній Фрунзе. Ані влада москви, ані міністерство оборони рф поки не коментували ці повідомлення.

Сьогодні ж у мережу потрапило відео з селища Заріччя Одінцовського міського округу москви – там помітили установку "Панцир-С1". Кадри опублікував російський Телеграм-канал "Сирена".

Відео дня

Зазначається, що цей комплекс ППО знаходиться за 10 кілометрів від резиденції російського президента владіміра путіна в Ново-Огарьово.

Стало відомо, що відео було знято 6 січня поряд із селищем Заріччя Одінцовського міського округу москви.

За даними "Сирени", російська влада вже встановила у москві щонайменше п'ять протиповітряних комплексів.

Читайте також, як росіяни відреагували на встановлення ППО на дахах будинків в москві.

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