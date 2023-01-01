росіяни в центрі москви танцювали під Сердючку та співали 'Ще не вмерла Україна' (відео)

Мешканці росії, які святкували Новий рік у москві, танцювали та веселилися під запальний хіт Вєрки Сердючки "Гуляночка". Інцидент потрапив на відео.

Все б нічого, під хіти Сердючки мало хто може втриматися від танців, проте у цій пісні звучать слова "Льются песни, льются вина, и стучат, стучат, стучат бокалы в такт. Ще не вмерла Україна, если мы гуляем так".

Проте заборона на будь-яку згадку українських гасел та частин гімну на росії не зупинила тих, хто танцював під Сердючку та навіть підспівував.

Відео потрапило у мережу:

Відео дня

Варто відзначити, що ця новорічна ніч пройшли у звичному для росіян режимі: центральні вулиці російської столиці були оточені силовиками та автозаками.

Опозиційні Телеграм-канал публікували фото та відео, як російські правоохоронці били мітингувальників та проводили масові затримання. У гучномовці поліцейські оголошували вимоги щодо заборони пересування у певних місцях і центрі Москви і на території біля Кремль, який до того ж був обгороджений. У москві людям, які хотіли потрапити на площу, доводилося проходити через металодетектори.

Та ж сама ситуація спостерігалася у Санкт-Петербурзі. "Поліція насторожено реагувала на різкі звуки", – повідомляли мешканці Пітера у соцмережах.

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