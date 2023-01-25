З 1 лютого запрацюють нові правила щодо житлових субсидій: отримані кошти треба переказувати самостійно

В Україні змінюються правила щодо надання житлових субсидій. З 1 лютого 2023 року, громадяни України, які отримують допомогу від держави, повинні будуть самостійно переказувати кошти за спожиті послуги комунальним підприємствам.

Тобто, субсидію більше не будуть зараховувати автоматично. Громадяни будуть отримувати гроші на рахунок і самостійно здійснювати оплату за спожиті послуги комунальним підприємствам. Про це розповіла заступниця керівника головного управління ПФУ в Житомирській області Світлана Антонюк.

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Як тепер відбуватиметься оплата?

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З 1 лютого, гроші житлової субсидії надходитимуть на рахунок отримувача або в "Ощадбанк" у разі відсутності рахунку. Також скасовується можливість безготівкової оплати пільг за користування житлово-комунальними послугами.

Якщо людина відкрила рахунок у банку, то ці гроші будуть нараховуватися на нього та будуть належати цій особі;

Якщо людина не відкрила рахунок у банку або не подала інформацію про те, куди потрібно переказувати виплати, гроші надходитимуть в "Ощадбанк".

За словами Світлани Антонюк, отримати ці гроші можна у відділеннях "Ощадбанку", а після цього відкрити особистий рахунок у цьому або в іншому банку – для подальшої можливості перерахування грошей.

Після зняття грошей, отримувач повинен самостійно сплатити за користування житлово-комунальними послугами звичайним шляхом.

Особам, які отримують житлову субсидію та не мають підстав змінювати її розмір, не потрібно додатково звертатися до Пенсійного фонду. Пенсіонери зможуть надалі отримувати субсидію через відділення Укрпошти у день виплати пенсії.

Люди непенсійного віку теж можуть отримувати житлову субсидію через відділення Укрпошти. Для цього їм потрібно туди звернутися, каже Світлана Антонюк. Також вона додала, що доставлення цих грошей додому, як було раніше, скасовується для всіх, окрім пенсіонерів.

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Як оформити субсидію?

Право на житлову субсидію мають громадяни з низьким доходом, який не дозволяє повною мірою оплачувати комунальні послуги;

Щоб розрахувати розмір субсидії, на яку можна розраховувати, потрібно скористатися спеціальною формулою.

Щоб оформити допомогу потрібно подати заяву про призначення та надання житлової субсидії, а також декларацію про доходи й витрати осіб, які звернулись за призначенням пільги.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у 2023 році змінились правила виплати пільг на оплату комунальних послуг.

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