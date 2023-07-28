Найбільші помилки під час носіння білого одягу: що варто змінити

Білий колір в одязі – чудовий вибір. Цей колір завжди залишається актуальним, особливо влітку, коли бажання мати свіжий і доглянутий вигляд стає першочерговим.

Однак, як виявляється, білий колір може створити деякі неприємності, особливо при комбінуванні зі спідньою білизною. У WomanEL поділилися порадами стилісток Мішель Барретт та Елізабет Косич, які розповіли, як уникнути помилок при носінні білого одягу.

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Уникайте білої спідньої білизни: Поєднання білої футболки з білим бюстгальтером є однією з найбільших помилок. Білий бюстгальтер створює контраст і виділяється через одяг, тому краще обирати нюдовий тон спідньої білизни.

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Уникайте тонкого матеріалу: Якщо ви вибираєте білий одяг, особливо прозорий, переконайтеся, що матеріал не занадто тонкий. Завжди перевіряйте одяг при денному світлі, адже примірочні зазвичай створені таким чином, щоб лестити вашій зовнішності. Наприклад, якщо ви бачите контури руки під матеріалом, матеріал може бути занадто тонким.

Якщо ви вибираєте білий одяг, особливо прозорий, переконайтеся, що матеріал не занадто тонкий. Завжди перевіряйте одяг при денному світлі, адже примірочні зазвичай створені таким чином, щоб лестити вашій зовнішності. Наприклад, якщо ви бачите контури руки під матеріалом, матеріал може бути занадто тонким. Виберіть правильний відтінок: Білий колір має різні відтінки, і важливо знайти той, що підходить саме вам. Якщо у вас холодний тон шкіри, обирайте блакитно-білий, а якщо теплий – той, що наближений до слонової кістки. Для визначення свого тону шкіри подивіться на вени на зап'ясті: блакитні вени свідчать про холодний тон, зелені – про теплий.

Додайте аксесуари: Білий колір досить простий, не залишайте його самотнім. Він чудово поєднується з аксесуарами, які додають кольору й оригінальності вашому образу. Вибирайте металеві прикраси, яскраві сумки, ремені, щоб створити цікавий і стильний вигляд.

Білий колір досить простий, не залишайте його самотнім. Він чудово поєднується з аксесуарами, які додають кольору й оригінальності вашому образу. Вибирайте металеві прикраси, яскраві сумки, ремені, щоб створити цікавий і стильний вигляд. Підтримуйте одяг у чистоті: Білий колір дуже швидко брудниться, тому одяг, який ви часто носите, може виглядати знебарвленим і брудним.

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