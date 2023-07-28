Самые большие ошибки при ношении белой одежды: что следует изменить

Белый цвет в одежде – отличный выбор. Этот цвет всегда остается актуальным, особенно летом, когда желание иметь свежий и ухоженный вид становится первоочередным.

Однако, как оказывается, белый цвет может создать некоторые неприятности, особенно при комбинировании с нижним бельем. В WomanEL поделились советами стилисток Мишель Барретт и Элизабет Косич, которые рассказали, как избежать ошибок при ношении белой одежды.

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Избегайте белого нижнего белья: Сочетание белой футболки с белым бюстгальтером является одной из самых больших ошибок. Белый бюстгальтер создает контраст и выделяется через одежду, поэтому лучше выбирать нюдовой тон нижнего белья.

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Избегайте тонкого материала: Если вы выбираете белую одежду, особенно прозрачную, убедитесь, что материал не слишком тонкий. Всегда проверяйте одежду при дневном свете, ведь примерочные обычно созданы таким образом, чтобы льстить вашему облику. К примеру, если вы видите контуры руки под материалом, материал может быть слишком тонким.

Если вы выбираете белую одежду, особенно прозрачную, убедитесь, что материал не слишком тонкий. Всегда проверяйте одежду при дневном свете, ведь примерочные обычно созданы таким образом, чтобы льстить вашему облику. К примеру, если вы видите контуры руки под материалом, материал может быть слишком тонким. Выберите правильный оттенок: Белый цвет имеет разные оттенки, и важно найти подходящий именно вам. Если у вас холодный тон кожи, выбирайте голубовато-белый, а если теплый – приближенный к слоновой кости. Для определения своего тона кожи посмотрите на вены на запястье: голубые вены свидетельствуют о холодном тоне, зеленые – о теплом.

Добавьте аксессуары: Белый цвет достаточно прост, не оставляйте его одиноким. Он прекрасно сочетается с аксессуарами, придающими цвет и оригинальность вашему образу. Выбирайте металлические украшения, яркие сумки, ремни, чтобы создать интересный и стильный вид.

Белый цвет достаточно прост, не оставляйте его одиноким. Он прекрасно сочетается с аксессуарами, придающими цвет и оригинальность вашему образу. Выбирайте металлические украшения, яркие сумки, ремни, чтобы создать интересный и стильный вид. Поддерживайте одежду в чистоте: Белый цвет очень быстро пачкается, поэтому одежда, которую вы часто носите, может выглядеть обесцвеченной и грязным.

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