Найтрендовіший образ літа: з чим поєднати білу максіспідницю

Цього літа максіспідниці з натуральної тканини здивували модний світ, ставши одним із головних маст-хевів сезону. Натхненні образи 70-х років, з романтичними топами або більш сучасними поєднаннями зі шкіряними куртками, заполонили стритстайл і стали хітом літньої моди.

Про це повідомили експерти в блозі про моду MODEISME. Максіспідницю з натуральної тканини обов'язково потрібно додати до гардероба. З цією спідницею ваші образи стануть неперевершеними.

Читайте також: Прозорість, кроше та мінімалізм: стилістка показала актуальні сукні на літо (фото)

Таким чином білу максіспідницю можна поєднати топами та шкіряними куртками. Також її можна поєднати з білою сорочкою й золотими прикрасами, аби створити образ в "old money естетиці". Проте не менш актуальною є і комбінація зі спідницею та топом в стилі tube top. Це найтрендовіший лук цього літа. Додайте до нього підвіску на чорному шнурі і ваш образ буде справжнім втіленням модних тенденцій.

Відео дня

Зазначимо, у такій спідниці ви почуватимете себе комфортно та стильно. Натуральні тканини забезпечують свіжість і легкість в спекотні літні дні, дозволяючи вам насолоджуватися модними образами, не зазнаючи дискомфорту.

Нагадаємо, відомий український дизайнер Андре Тан розповів про стиль у моді Old Money, головною фішкою якого є стриманість. Дизайнер пояснив, як грамотно підібрати стильний лук у цій стилістиці.

Андре Тан назвав моделі одягу, які варто купувати, якщо ви хочете носити їх довго та бути стильними.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!