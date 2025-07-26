Сарана в Україні: вчений пояснив, що нам загрожує та звідки взялися ці комахи

Сарана, яка заполонила сільськогосподарські угіддя в Україні, не є єгипетською та не вважається чимось незвичним для нашої місцевості. Це перелітний вид, що вже неодноразово з’являвся на території країни.

Поточне розповсюдження комах стало можливим завдяки збігу кількох сприятливих умов. В ексклюзивному коментарі для OBOZ.UA кандидат біологічних наук, науковий співробітник Інституту зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України Тарас Пушкар пояснив, що перелітна сарана, яка нині поширилася в Україні, є місцевим видом.

Вона не є екзотичною, не належить до "єгипетських" чи інших південних видів. У звичайні роки ця сарана існує в одиночній формі, розмножується в незначній кількості й тому майже не помітна.

За словами науковця, нинішнє масове поширення комах стало можливим через поєднання кількох факторів: високу сонячну активність, сприятливу погоду та доступність корму поблизу Каховського водосховища. Саме ці умови дали змогу сарані перейти до стадної форми, яка активно переміщується територією та поїдає як дикорослі, так і сільськогосподарські рослини. Водночас, як підкреслює Пушкар, комахи все ж надають перевагу природному середовищу – зокрема, очерету та іншим диким зеленим рослинам.

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Тарас Пушкар підкреслив, що випадки нашестя сарани мають глибоке історичне коріння – про них згадується ще в стародавніх джерелах, зокрема у "Повісті минулих літ" та "Слові о полку Ігоревім". Масове розповсюдження цих комах в Україні фіксувалося і в сучасності, наприклад, у 2004 році. За словами науковця, подібні явища повторюються і в майбутньому – усе залежить від поєднання сприятливих кліматичних та екологічних умов.

Вчений уточнив, що в Україні загрозу становлять два основні види сарани – перелітна та італійський прус. Окрім них, на сході Причорномор’я трапляється ще марокканська сарана, однак її ареал обмежується східною частиною регіону. У західному напрямку, зокрема поза межами Криму, вона не поширюється.

На запитання щодо ймовірного проникнення до України екзотичних комах унаслідок кліматичних змін, науковець зауважив: наразі спостерігається певне зміщення ареалів південних видів у північніші регіони. Проте говорити про кардинальне або масове проникнення нових тропічних видів поки що передчасно. За його словами, можлива поява окремих, менш відомих видів, наприклад, деяких різновидів богомолів.

Раніше ми розповідали, що у чотирьох областях України зафіксовано нашестя сарани.

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