Сім'ям з дітьми збільшили виплату до 6700 грн: про кого йдеться

Деяким сім'ям з дітьми до трьох збільшують розмір виплат на оплату “муніципальної няні". Цією послугою можуть скористатися ті, хто має дитину з інвалідністю першої або другої групи.

Як повідомляється на сайті Мінсоцполітики, розмір оплати за цю послугу збільшать з 2282 грн до 6700 грн. Відповідну суму, яку було ухвалено в уряді, можна буде отримувати щомісяця.

"Уряд ухвалив рішення про збільшення розміру компенсації послуги з одного прожиткового мінімуму (а у разі догляду за дітьми з інвалідністю з двох прожиткових мінімумів на дітей віком до шести років) до однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року", – зазначають у відомстві.

Відео дня

Водночас в Кабміні визначили механізм нарахування компенсації послуги залежно від фактичного часу здійснення такого догляду за дитиною на підставі акта про надану послугу "муніципальна няня".

Протягом січня 2023 року батьки, опікуни дитини віком до трьох років, які отримують відшкодування вартості послуги “муніципальна няня" повинні підтвердити своє право на таке відшкодування.

Послуга "Муніципальна няня" не заміняє інші соціальні виплати на дитину і надається окремо за бажанням батьків (усиновлювачів чи опікунів).

Хто така “муніципальна няня"

Це будь-яка фізична особа-підприємець або юридична особа, яка може надавати послуги няні, з якою укладено угоду або договір про догляд за дитиною до трьох років. Вона декларує свої доходи та платить податки.

Як укласти договір з такою нянею:

Самостійно знайти няню та укласти у письмовій формі договір чи угоду про здійснення догляду за дитиною. Батьки повинні знайти няню та укласти у письмовій формі договір чи угоду про здійснення догляду за дитиною.

Вони повинні прийти до місцевого структурного підрозділу з питань соціального захисту населення (далі – УЗСН) за місцем проживання та подати таке:

паспорт (оригінал та копія з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату його видачі та місце реєстрації)

ідентифікаційний код (копія та оригінал)

свідоцтво про народження дитини (копія та оригінал)

опікуни надають рішення про встановлення опіки (копія та оригінал)

договір, укладений з нянею (копія та оригінал)

документи, які підтверджують оплату послуг няні (чеки, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунка тощо)

заява про надання компенсації послуги "муніципальна няня" (зразок заяви надають у відділенні УСЗН)

заява про перерахування коштів для компенсації послуги "муніципальна няня" із зазначенням рахунка в установі банку (зразок заяви надають у відділенні УСЗН)

Раніше Uaportal писав про субсидії. Як правильно оформити субсидії, щоб не прийшлося їх повертати.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!