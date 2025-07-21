Шквали і грози з несподіваним стрибком температури: чого чекати від погоди в Україні 22 липня

У вівторок, 22 липня, в деяких регіонах України очікується стрімке підвищення температури – до +36°C. Водночас у західних і південних областях пройдуть дощі з грозами та сильними поривами вітру.

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко в своєму Telegram. За її словами, спека охопить більшість регіонів країни, зокрема південь, центр та схід.

На півдні України, а також у деяких центральних і східних регіонах повітря прогріється до +32…+36°C. У північних областях температура сягне +28…+32°C. У Вінницькій області буде дещо прохолодніше – від +28 до +29°C. Найбільш помірна спека очікується на заході країни – від +24 до +28°C.

Втім, разом із приємнішою температурою захід накриють грозові дощі. Протягом дня та ввечері 22 липня вони перемістяться на північні області та частково охоплять центр. Локальні зливи з громом також прогнозують в Одеському та Миколаївському регіонах.

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За словами синоптика, грози можуть супроводжуватися шквальним вітром, інтенсивними опадами та можливим градом. На решті території України опадів майже не передбачається.

Прогноз для Києва

У вівторок у столиці знову встановиться спекотна погода – температура підніметься до +30°C. Більшу частину дня буде без опадів, однак увечері ймовірні грозові дощі з поривчастим вітром.

Як зазначає Наталка Діденко, до середини тижня спека трохи ослабне, але вже ближче до вихідних температура знову почне зростати. Найвищі показники термометрів фіксуватимуть на сході, півдні країни та в Дніпропетровській області.

Раніше ми розповідали, чи варто готуватися до аномальних температур і частих дощів.

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