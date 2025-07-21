Шквалы и грозы с неожиданным скачком температуры: чего ждать от погоды в Украине 22 июля

Во вторник, 22 июля, в некоторых регионах Украины ожидается стремительное повышение температуры до +36°C. В западных и южных областях пройдут дожди с грозами и сильными порывами ветра.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в своем Telegram. По ее словам, жара охватит большинство регионов страны, в том числе юг, центр и восток.

На юге Украины, а также в некоторых центральных и восточных регионах воздух прогреется до +32…+36°C. В северных областях температура составит +28…+32°C. В Винницкой области будет прохладнее - от +28 до +29°C. Наиболее умеренная жара ожидается на западе страны – от +24 до +28 °C.

Впрочем, вместе с более приятной температурой мероприятие накроют грозовые дожди. В течение дня и вечером 22 июля они переместятся в северные области и частично охватят центр. Локальные ливни с громом также прогнозируют в Одесском и Николаевском регионах.

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По словам синоптика, грозы могут сопровождаться шквальным ветром, интенсивными осадками и возможным градом. На остальной территории Украины осадков почти не предполагается.

Прогноз для Киева

Во вторник в столице снова установится жаркая погода – температура поднимется до +30°C. Большая часть дня будет без осадков, однако вечером вероятны грозовые дожди с порывистым ветром.

Как отмечает Наталья Диденко, к середине недели жара немного ослабнет, но уже ближе к выходным температура снова начнет расти. Самые высокие показатели термометров будут фиксироваться на востоке, юге страны и Днепропетровской области.

Раньше мы рассказывали, стоит ли готовиться к аномальным температурам и частым дождям.

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