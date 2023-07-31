Штурмовики зі 'Сталевого кордону' у ближньому бою ліквідували десяток окупантів (відео)

Прикордонна служба показала, як бійці "Сталевого кордону" атакували ворога на Лиманському напрямку. Вони провели вражаючий ближній бій без втрат.

Зазначається, що під час атаки прикордонники ліквідували з десяток ворога, також багатьох росіян зробили непридатними до військових дій.

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Відео дня

"Бійці штурмової бригади "Сталевий кордон" насипають окупантам на Лиманському напрямку. Прикордонники провели розвідку боєм. Результат – понад 10 знищених загарбників та ще чимало "недобитків". Серед наших – без втрат", – прокоментували у Прикордонній службі це відео.

Нагадаємо, за повідомленням міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова спецпризначенці Служби безпеки України на одному з напрямків фронту ліквідували російську важку вогнеметну систему залпового вогню "Солнцепьок", вартість якої становить десятки мільйонів доларів. Це вони змогли зробити за допомогою FPV-дрона "Пегас".

Також бійці 45-ї окремої артилерійської бригади ліквідували зенітно-ракетний комплекс ворога "Стріла-10" на Бахмутському напрямку.

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