Сильний вітер та грози: прогноз погоди в Україні на 12 червня

У четвер, 12 червня, в Україні очікується нестабільна погода. У низці регіонів пройдуть дощі з грозами, а вітер місцями досягатиме штормової сили. Температура повітря коливатиметься в межах від +17 до +27 градусів залежно від регіону.

У більшості областей денна температура становитиме +17…+22 °C, на сході буде дещо тепліше — до +25 °C, а на півдні стовпчики термометрів піднімуться до +27 °C. Очікується північно-західний вітер із поривами до 15–20 м/с. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

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Короткочасні дощі та грози прогнозуються на півночі, сході, а також на Волині та Рівненщині. Уночі опади можуть пройти і на частині південних та центральних територій. Водночас у більшості західних і південних регіонів вдень буде багато сонця.

У Києві 12 червня прогнозується прохолодна та вітряна погода. Протягом дня можливі короткочасні дощі, а пориви північно-західного вітру сягатимуть 20 метрів за секунду. Температура в столиці не перевищить +17…+19 °C.

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