Синоптикиня розповіла, коли в Україну повернеться мороз

Заступниця начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня розповіла, коли в Україну повернуться морози. За її словами, українцям не варто очікувати похолодання найближчим часом.

Втім, мороз може повернутися на території України вже у другій половині січня 2023 року. Про це із посиланням на слова синоптикині пише РБК-Україна.

"Періоди холодної погоди будуть. Швидше за все, це буде десь кінець січня або після 15 січня. Якщо не на Різдво, то на Водохреща має бути і сніг, і мороз", – зазначила Голеня.

Синоптикиня додала, що найближче похолодання очікувано прийде 5-7 січня. Температура повітря вночі становитиме до -5 градусів за Цельсієм.

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"Так не може бути, що весь місяць буде без морозів, такого ще не було. Навіть у найтеплішому січні 2007 року після 20 числа відбулося різке зниження температури до 16-20 градусів, на північному сході – до мінус 23 градусів", – нагадала вона.

Голеня також вказала, що у другій половині, особливо в останній декаді, може бути холодно, з морозами.

Нагадаємо, що Стас Щедрін раніше розповів про орієнтовний прогноз на січень 2023 року. За його словами, перша декада січня буде схожою на зиму. Оскільки на всій території України очікують снігопади та хуртовини. На півдні країни – сильні дощі та мокрий сніг.

Також народний синоптик Станіслав Щедрін розповів про погоду на Різдво та Новий рік. За його прогнозом здебільшого зима 2022-2023 буде теплою, але з дощами. Тому на новорічні свята буде саме така погода.

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