Синоптик рассказала, когда в Украину вернется мороз

Заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня рассказала, когда в Украину вернутся морозы. По ее словам, украинцам не следует ожидать похолодания в ближайшее время.

Впрочем, мороз может вернуться на территорию Украины уже во второй половине января 2023 года. Об этом со ссылкой на слова синоптик пишет РБК-Украина.

"Периоды холодной погоды будут. Скорее всего, это будет где-то конец января или после 15 января. Если не на Рождество, то на Крещение должен быть и снег, и мороз", – отметила Голеня.

Синоптик добавила, что ближайшее похолодание ожидаемо придет 5-7 января. Температура воздуха ночью составит до -5 градусов Цельсия.

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"Так не может быть, что весь месяц будет без морозов, такого еще не было. Даже в самом теплом январе 2007 года после 20 числа произошло резкое понижение температуры до 16-20 градусов, на северо-востоке – до минус 23 градусов", – напомнила она. .

Голень также указала, что во второй половине, особенно в последней декаде, может быть холодно, с морозами.

Напомним, что Стас Щедрин ранее рассказал об ориентировочном прогнозе на январь 2023 года. По его словам, первая декада января будет похожа на зиму. Поскольку на всей территории Украины ожидают снегопады и метели. На юге страны сильные дожди и мокрый снег.

Также народный синоптик Станислав Щедрин рассказал о погоде на Рождество и Новый год. По его прогнозу, в основном зима 2022-2023 будет теплой, но с дождями. Потому на новогодние праздники будет именно такая погода.

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