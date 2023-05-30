Скелети жінок та дитини: у Помпеях знайшли нових жертв Везувію (фото, відео)

Під час розкопок Будинку цнотливих коханців у Помпеях археологи знайшли рештки нових жертв виверження Везувію, яке сталося 79 року нашої ери. Скелети двох жінок та дитини виявлені під стіною колишньої пекарні.

Як повідомляє Археологічний парк Помпеї, рештки людей вказують, що вони померли, лежачи на боку. Їх могло привалити зруйнованою будівлею. На черепі та шийних хребцях одного з двох скелетів виявлено сліди органічної речовини, ймовірно, пучок тканини. Також біля рештків людей знайшли намистини та монети. Це два срібних денарії, один датується серединою II століття до нашої ери, інший міг бути викарбуваний під час правління Веспасіана.

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У кімнаті, де лежали тіла, знайшли вертикальну амфору, притулену до стіни в кутку біля одного з тіл, і колекцію посудин, мисок і глечиків, складених біля торцевої стіни.

"Найбільш вражаючим аспектом є докази пошкодження двох стін, ймовірно, спричинені землетрусами, які супроводжували виверження. Частина південної стіни кімнати обвалилася, розчавивши одну з жертв, чия піднята рука створює трагічне зображення його марної спроби захиститися від кам'яної кладки, що падає. Умови західної стіни демонструють величезну силу землетрусів, які відбулися одночасно з виверженням: вся верхня частина відірвалася і впала в кімнату, розчавивши та поховавши іншу особину", – йдеться у повідомленні.

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У суміжній кімнаті знаходилася кам’яна кухонна стійка, де було знайдено серію критських амфор, які спочатку використовувалися для транспортування вина. Над кухонною стільницею були сліди домашньої святині у формі фрески, яка, здається, зображує домашніх богів, і горщика, частково вставленого в стіну, який, можливо, використовувався як контейнер для релігійних пожертв. Поряд з кухнею була розташована довга вузька кімната з вигрібною ямою, вміст якої стікав у стік під вулицею.

Науковці сподіваються, що завдяки новим знахідкам їм вдасться дізнатися нові подробиці виверження Везувію та подробиці знищення Помпеїв.

Що відомо про виверження Везувію та знищення Помпеїв:

Виверження Везувію у Помпеях було однією з найвідоміших трагедій в історії. Воно сталося 24 серпня 79 року н.е. і мало руйнівні наслідки для міста Помпеї та його мешканців. У результаті виверження вулкана Везувій була викинута величезна кількість гарячої лави, газів, попелу та піщано-кам'яних матеріалів. Це призвело до загибелі тисяч людей і повного покриття міста попелом та пилом. Вулканічні матеріали знищили будівлі, побудовані в Помпеях, і залишили після себе велику кількість попелових шарів.

Ця трагедія привела до того, що Помпеї та сусідні міста, такі як Геркуланум, були забуті і занурені в глибокі шари попелу та землі на багато століть. Але саме це покриття забезпечило чудову збереженість будинків, предметів і життя того часу, що дає нам унікальну можливість зрозуміти історію і культуру того періоду.

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