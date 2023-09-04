Скільки разів можна заварювати одну й ту ж порцію зеленого чаю

Зелений чай – напій, який можна заварювати неодноразово, і кожне нове заварювання відкриває нові смакові відтінки. Але скільки разів насправді можна використовувати одну і ту ж порцію чайного листя?

Залежно від декількох факторів, таких як тип чаю, метод заварювання та власні смакові вподобання, кількість можливих заварювань може відрізнятися, пише lifestyle.today.

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Експерти вважають, що якісний зелений чай можна заварювати кілька разів. Цільнолистовий зелений або білий чай можна заливати близько трьох-чотирьох разів, в той час як улун або пуер можна заварювати навіть до п'яти-семи разів.

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З кожним новим заварюванням смак та аромат чаю можуть відрізнятися. Важливо пам'ятати, що з кожним заварюванням чай втрачає частину своїх корисних властивостей, але це не робить його шкідливим напоєм.

Спосіб заварювання також впливає на кількість можливих заварювань однієї порції чайного листя. Якщо ви заварюєте чай у великому чайнику або кухлі, то краще обмежитися двома заварюваннями, оскільки листя тривалий час перебуває в контакті з гарячою водою і втрачає багато з корисних речовин.

Проте, якщо ви використовуєте невелику кількість води на короткий час, наприклад, методом гунфу в гайвані, то одну і ту ж порцію чайного листя можна використовувати навіть до десяти разів.

Смакові переваги також грають важливу роль в кількості можливих заварювань. Деякі люди віддають перевагу першому або другому заварюванню, оскільки вони вважають їх найсмачнішими та ароматними. Інші можуть насолоджуватися смаком чаю після третього чи наступних заварювань. Є також ті, хто не розрізняє, яке за рахунком заварювання вони п'ю, і це питання смаку вирішується індивідуально.

Нагадаємо, ми вже писали про способи використання чайної заварки.

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