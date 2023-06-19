Солодощі без цукру: Клопотенко поділився рецептом приготування пастили

Пастила з фруктів є смачною і здоровою альтернативою традиційним цукеркам і десертам. Вона зберігає природний смак фруктів і є джерелом вітамінів та мінералів.

Як приготувати смачні та корисні солодощі, розповів відомий український кулінар Євген Клопотенко. Він радить обрати для приготування пастили солодкі фрукти чи ягоди, або додавати до пастили сік лимона, аби пастила була з кислинкою.

Як приготувати пастилу з яблук:

Потрібно підготувати кілограм яблук та 250 мл води.

Читайте також: Ідеально до чаю: рецепт шотландських булочок з черешнею

Вимийте 1 кг яблук, очистьте від серединки та наріжте крупними шматочками. Викладіть яблука в каструлю та залийте 250 мл води. Варіть на невеликому вогні, поки яблука не розм’якнуть, а вода не википить. Увімкніть духовку розігріватися до 100 градусів. Відварені яблука перебийте блендером до однорідного стану. Застеліть деко пергаментом, викладіть на нього отримане пюре та розподіліть по всій поверхні. Випікайте чи радше висушуйте пастилу впродовж 8-10 годин. Готову пастилу наріжте, або скрутіть.

Радимо також звернути увагу на рецепт бюджетного пирога з вишнями.

Відео дня

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!