Сладости без сахара: Клопотенко поделился рецептом приготовления пастилы

Пастила из фруктов является вкусной и здоровой альтернативой традиционным конфетам и десертам. Она сохраняет естественный вкус и является источником витаминов и минералов.

Как приготовить вкусные и полезные сладости, рассказал украинский кулинар Евгений Клопотенко. Он советует выбрать для приготовления пастилы сладкие фрукты или ягоды или добавлять в пастилу сок лимона, чтобы пастила была с кислинкой.

Как приготовить пастилу из яблок:

Необходимо подготовить килограмм яблок и 250 мл воды.

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Вымойте 1 кг яблок, очистите от серединки и нарежьте крупными кусочками. Выложите яблоки в кастрюлю и залейте 250 мл воды. Варите на маленьком огне, пока яблоки не размякнут, а вода не выкипит. Включите духовку согреваться до 100 градусов. Отваренные яблоки перебейте блендером до однородного состояния. Застелите противень пергаментом, выложите на него полученное пюре и распределите по всей поверхности. Выпекайте или скорее высушивайте пастилу в течение 8-10 часов. Готовую пастилу нарежьте или скрутите.

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