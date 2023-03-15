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Астрологія і гороскопи

Наступні дні несуть неприємності трьом знакам зодіаку

Анастасія Крищук

Наступні дні несуть неприємності трьом знакам зодіаку

Після божевілля повного Місяця на порядку денному буде момент споглядання та роздумів. Поява спадаючого Місяця, з 15 по 20 березня, змусить відчути порожнечу.

Ситуація підштовхне три знаки зодіаку навести порядок у житті. Астрологи розповіли, кому варто готуватися до неприємностей.

Телець

Вам доведеться озброїтися терпінням, щоб протистояти суворості спадаючого Місяця. Цей період збігається з надлишком стресу, від якого Тельцям буде важко повністю позбутися. Це накопичення пригнічених емоцій випливе на поверхню, і рано чи пізно знаку доведеться зіткнутися з цим.

Тельцям доведеться уникати будь-яких дискусій, пов'язаних з муками, з оточуючими або партнером. Це тільки погіршить ситуацію. Вони не відновлять контроль над ситуацією до 20 березня. Відтоді все повернеться на круги своя.

Лев

Періоди поганого стану формують вас і дозволяють надати сенсу існуванню. Вони з часом роблять вас сильнішими. Попри неспокійні часи, ви завжди знайдете спосіб залишатися позитивним. Хіба це не та внутрішня сила, яка дозволяє вам приборкати своїх демонів?

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Ваш девіз протягом цього періоду: "Краще дивитися на речі в перспективі, ніж плакати над своєю долею". Це буде складно з особистої та професійної точки зору, але не панікуйте, все приходить у свій час, тому хто вміє чекати!

Козеріг

Всесвіт радить відпустити і не сприймати все як завдання, яке потрібно виконати. Не ставте перед собою неймовірно високих цілей. Вам буде корисно відступити від цих принципів, коли березневий Місяць спадає.

Найближчими днями спокій і чуйність будуть піддані випробуванню. Медитація стане найкращим союзником, щоб не загубитися у вирі негативних емоцій у цей період. Зло має властивість роз'їдати душу і послаблювати дух. Озбройтеся вірою в цю справу і все буде добре.

Нагадаємо, раніше астрологи розповіли, як чоловіки з першої половини знаків зодіаку, від Овна до Діви, та другої, від Терезів до Риб, показують свою любов.

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Астрологія і гороскопи