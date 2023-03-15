Следующие дни несут неприятности трем знакам зодиака

После безумия полной Луны в повестке дня будет момент созерцания и размышлений. Появление ниспадающей Луны, с 15 по 20 марта, заставит почувствовать пустоту.

Ситуация подтолкнет три знака зодиака навести порядок в жизни. Астрологи рассказали, кому следует готовиться к неприятностям.

Телец

Вам придется вооружиться терпением, чтобы противостоять строгости ниспадающей Луны. Этот период совпадает с избытком стресса, от которого Тельцам будет тяжело полностью избавиться. Это накопление угнетенных эмоций выплывет на поверхность, и рано или поздно знаку придется столкнуться с этим.

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Тельцам придется избегать каких-либо дискуссий, связанных с мучениями, с окружающими или партнером. Это только усугубит ситуацию. Они не возобновят контроль над ситуацией до 20 марта. С тех пор все вернется на круги своя.

Лев

Периоды плохого состояния формируют вас и позволяют придать смысл существованию. Они со временем делают вас сильнее. Несмотря на неспокойное время, вы всегда найдете способ оставаться положительным. Разве это не та внутренняя сила, которая позволяет вам укротить своих демонов?

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Ваш девиз в течение этого периода: "Лучше смотреть на вещи в перспективе, чем плакать над своей судьбой". Это будет сложно с личной и профессиональной точки зрения, но не паникуйте, все приходит в свое время, умеющему ждать!

Козерог

Вселенная советует отпустить и не воспринимать все как задачу, которую нужно выполнить. Не ставьте перед собой невероятно высокие цели. Вам будет полезно отступить от этих принципов, когда мартовская Луна спадает.

В ближайшие дни покой и отзывчивость будут подвергнуты испытанию. Медитация станет лучшим союзником, чтобы не потеряться в водовороте негативных эмоций в этот период. Зло обладает свойством разъедать душу и ослаблять дух. Вооружитесь верой в это дело и все будет хорошо.

Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

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