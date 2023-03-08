Наступні дні принесуть розчарування у життя деяких знаків зодіаку

Сімейні напруження, подружні суперечки, розчарування – наступні кілька днів можуть бути дуже темними, аж до 12 березня. Сяйво повного Місяця у знаку Діви 7 березня розкриває наші темні та світлі сторони, інколи викликаючи бажання досліджувати почуття, приховані глибоко в нашій душі.

Тиск, який ми відчуваємо в повсякденному житті, може здаватися непереборним між роботою, сім’єю, соціальними відносинами та особистими прагненнями. Астрологи назвали три знаки зодіаку, для кого наступні дні будуть важкими.

Близнюки

З приходом повного Місяця в Діві ви можете відчути негативний вплив. Планетарні енергії можуть викликати почуття гніву та розчарування. Принаймні до 12 березня, ви, ймовірно, почуватиметеся неспокійно та пригнічено. Проблеми на роботі чи у вашій парі можуть змусити вас побачити всі фарби.

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Підготуйтеся психологічно до труднощів і перешкод, особливо в особистому та професійному житті. Ваш партнер, швидше за все, відчує себе знехтуваним і розчарованим, якщо помітить вашу відсутність. Протягом цього тижня зірки радять вам проявляти обережність і уникати брехні або розголошення гнівних таємниць, оскільки це може підірвати основи ваших романтичних стосунків.

Діва

Ви можете зіткнутися з деякими досить незручними ситуаціями, коли ревнощі беруть верх над раціональністю. Астрологи радять не довіряти друзям, особливо близьким партнерам. Тиждень буде досить насиченим настільки, що вимагатиме від вас проявити багато сил і терпіння. Будьте уважні, ви отримаєте багато сигналів від планет, які спонукатимуть вас не намагатися полагодити щось зламане.

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Не поспішайте все обдумати й поставити під сумнів свої тривожні думки. Зірки обіцяють вам помсту і відродження з квітня місяця. Молодий Місяць в Овні з 1 квітня може приготувати вам дуже приємні сюрпризи. Тим часом знайте, що вам важко контролювати свої емоції – цілком нормально.

Скорпіон

Стикаючись зі складними ситуаціями з вашими близькими, ви можете почуватися самотніми та покинутими. Це відчуття стресу та тривоги пов’язане з тим, що ви нещодавно брехали або приховували певні речі. Ваше особисте становище, звичайно, не на висоті, але не втрачайте надії, зірки радять вам бути чесними і вибачитися, щоб спробувати виправити ситуацію більш раціональним шляхом.

Невдача може продовжувати переслідувати вас протягом деякого часу, важливо залишатися сильним і наполегливим, оскільки молодий Місяць в Овні 1 квітня віщує переродження майже в кожному аспекті вашого життя. Виділіть час, щоб перефокусуватися та подумати про те, чого ви дійсно хочете досягти у своєму житті, і будьте готові запитати себе, якщо це необхідно.

Нагадаємо, раніше астрологи розповіли, як чоловіки з першої половини знаків зодіаку, від Овна до Діви, та другої, від Терезів до Риб, показують свою любов.

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