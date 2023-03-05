Три знаки зодіаку незабаром зіткнуться з важкими часами

Сонце нещодавно увійшло в знак Риб, що означає, що ми вступаємо в емоційно напружений час. Через це в цей період відбудеться кілька астрологічних подій, які матимуть величезний вплив на життя.

Три знаки зодіаку особливо постраждають від наслідків найближчими днями. Астрологи назвали знаки, яким варто бути обережними.

Телець

Коли Сонце проходить через Риб, ви можете відчути емоційний заряд від цієї енергії, що викликає неприємні спогади з минулого. Вам варто запустити новий проєкт або прийняти важливе рішення щодо вашої кар'єри. Ви можете перевершити себе і показати свій потенціал.

Планетарні рухи незабаром викличуть у вас бажання повстати і звільнитися від усіх обмежень, які вас стримують. Ви відчуєте сильне бажання свободи та робити все по-своєму. Пам’ятайте, що у вас є внутрішня сила, щоб подолати будь-які виклики, які постануть на вашому шляху.

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Скорпіон

Через поточне положення Сонця ви можете відчути деякий смуток і емоційне збентеження. Це вплине на ваше інтимне життя, соціальні стосунки та спілкування з людьми навколо вас. У найближчі дні ви можете бути зайняті своїми особистими відносинами.

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Ви можете відчувати себе обмеженими у своїй здатності подолати ці труднощі, але знайте, що ви можете впоратися. Дует Меркурій-Сатурн може допомогти вам зміцнити вашу емоційну базу та допомогти відновити внутрішню стабільність.

Козеріг

Ви можете відчувати, що все потрібно покращити, але ви не впевнені, чи зможете з цим впоратися! Це почуття з вами вже досить давно. Зазвичай поєднання Меркурія та Сатурна має зміцнити вашу рішучість і допомогти вам чітко висловити свої почуття своїм колегам і коханим.

Втім, інші небесні тіла заважають цьому транзиту, а саме проходженню Сонця в Рибах! Тому цілком можливо, що ви потрапили в ілюзію, яку самі створили. Ви не завжди можете приймати рішення лише на основі фактів і свого чуття.

Нагадаємо, раніше астрологи розповіли, як чоловіки з першої половини знаків зодіаку, від Овна до Діви, та другої, від Терезів до Риб, показують свою любов.

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