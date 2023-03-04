Три знаки зодіаку мають найвдаліший любовний гороскоп у березні

Пощастити в коханні протягом березня 2023 року – це подвиг, який варто записати та запам’ятати. Це не найпростіший місяць для більшості знаків зодіаку.

Втім, деякі знаки зодіаку уникнуть більш негативного впливу. Астрологи розповіли, кому зі знаків пощастить у коханні у березні.

Овен

Бути сильним також означає бути чуйним і співчутливим. Цей місяць приносить вам прекрасний початок Венери в поєднанні з Юпітером, що миттєво налаштовує на любов і надію. Ви поставили собі за мету "перейти до суті", коли маєте справу зі своїм романтичним партнером, і цей новий стиль, здається, працює для вас обох.

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Найбільш успішним у цьому місяці буде те, як ви працюєте разом, щоб подолати перешкоди, і як відчуття часу поєднується з вмілою здатністю обговорювати речі. Сатурн увійде у Риби 7 числа, що може на мить підкинути вас, але ви швидко відновите імпульс. Овни використають всю силу цього місяця в любові, зціленні та спокійному спілкуванні.

Близнюки

Коли Меркурій у поєднанні з Сатурном у Рибах наближається до вас на початку місяця, ви побачите березень як виклик і потенційну перемогу, що чекає на ваші дії. Любов і пристрасть керують вашим світом цього місяця.

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Під час Венери в Плутоні 16 числа ви повинні побачити сплеск спільності з вашим партнером. Через кілька днів Венера посилає секстиль до Сатурна, і ви побачите, що можете дружньо посперечатися зі своїм партнером. Коли Меркурій увійде в Овна ви та ваш партнер станете єдиним цілим.

Діва

Ви ніколи не думаєте, що можете бути серед щасливчиків кохання, але Діви точно співатимуть іншу мелодію протягом березня. Хоча транзити Меркурія не дуже впливають на вашу здатність спілкуватися, ви побачите, що люди у вашому житті набагато щасливіші, щоб висловити себе, ніж зазвичай.

Ваші кращі дні припадають на 8, 9, 11, 16, 17, 19 і 23 березня, і саме в цей час ви відкриєте щось чудове про людину, з якою перебуваєте. Можливо, ви сумнівалися у своїй здатності рости або змінюватися, але хороші новини додають впевненості, і ви почуватиметеся дуже добре.

Нагадаємо, раніше астрологи розповіли, як чоловіки з першої половини знаків зодіаку, від Овна до Діви, та другої, від Терезів до Риб, показують свою любов.

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