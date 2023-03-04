Три знака зодиака имеют самый удачный любовный гороскоп в марте

Повезти в любви в течение марта 2023 года – это подвиг, который следует записать и запомнить. Это не самый простой месяц для большинства знаков зодиака.

Впрочем, некоторые знаки зодиака избегнут более негативного влияния. Астрологи рассказали, кому из знаков повезет в любви в марте.

Овен

Быть сильным также значит быть чутким и участливым. Эта луна приносит вам прекрасное начало Венеры в сочетании с Юпитером, что мгновенно настраивает на любовь и надежду. Вы задались целью "перейти к сути", когда имеете дело со своим романтическим партнером, и этот новый стиль, кажется, работает для вас обоих.

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Наиболее успешным в этом месяце будет то, как вы работаете вместе, чтобы преодолеть препятствия, и как чувство времени сочетается с умелой способностью обсуждать вещи. Сатурн войдет в Рыбы 7 числа, что может на миг подбросить вас, но вы быстро восстановите импульс. Овны используют всю силу этого месяца в любви, исцелении и спокойном общении.

Близнецы

Когда Меркурий в сочетании с Сатурном в Рыбах приближается к вам в начале месяца, вы увидите март как вызов и потенциальную победу, ожидающую ваших действий. Любовь и страсть управляют вашим миром в этом месяце.

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Во время Венеры в Плутоне 16 числа вы должны увидеть всплеск общности с вашим партнером. Через несколько дней Венера посылает секстиль в Сатурн, и вы увидите, что можете дружески поспорить со своим партнером. Когда Меркурий войдет в Овна, вы и ваш партнер станете единым целым.

Дева

Вы никогда не думаете, что можете быть среди счастливчиков любви, но Девы будут точно петь другую мелодию в течение марта. Хотя транзиты Меркурия не сильно влияют на вашу способность общаться, вы увидите, что люди в вашей жизни гораздо счастливее, чтобы выразить себя, чем обычно.

Ваши лучшие дни приходятся на 8, 9, 11, 16, 17, 19 и 23 марта, и именно в это время вы откроете что-то чудесное о человеке, с которым находитесь. Возможно, вы сомневались в своей способности расти или меняться, но хорошие новости придают уверенности, и вы будете чувствовать себя очень хорошо.

Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

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