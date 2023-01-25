Спочатку припиняться ракетні удари: карпатський мольфар дав прогноз, коли закінчиться війна в Україні

Війна в Україні, розв'язана Росією, затягнеться на роки, але ситуація незабаром покращиться, ракетні удари припиняться. Українцям стане легше.

Про це заявив мольфар із Карпат Василь Юращук. За його словами, ключовою датою для України стане 22 березня. Після цього ескалація піде на спад, проте завершення війни до кінця року не буде.

"Ще буде два роки так (війна – ред.)... Але це вже не біда буде" – наголосив він.

Юращук зазначив, що провокації з території Білорусі можливі, але ця загроза не така масштабна, як з боку Росії.

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Варто зазначити, що астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Як повідомляв UAportal, Уранус також заявив, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.