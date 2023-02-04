Снігова повня 5 лютого переверне життя трьох знаків зодіаку: на них чекає казкова удача

Повня 5 лютого 2023 року, яку називають Сніжною Повнею через сильні опади в цей період, принесе казкову удачу трьом уродженцям зодіакального кола. Вони можуть отримати підвищення на роботі, велику премію чи ділову пропозицію, яка кардинально змінить життя.

За словами астрологів, у списку щасливчиків Тельці, Леви та Стрільці. Ось що на них чекає!

Телець

На Тельців чекає справжній кар'єрний ривок – вони багато працювали, щоб досягти успіху, і їхні старання не залишаться непоміченими. Уродженці знаку отримають посаду, яку давно мріяли. Вони будуть сповнені енергії та мотивовані, щоб підкорювати нові висоти. Завдяки тому, що удача виявиться на їхньому боці, всі починання будуть успішними. Тельці відчують, що в житті почалася біла смуга, і потішать себе покупкою.

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Лев

Для Левів повня 5 лютого справді буде доленосною – вони раптом зрозуміють, що засиділися на місці та забули про свої мрії. Уродженці знаку переглянуть свої плани та цілі і можуть зважитися як на зміну роботи, так і на відкриття власного бізнесу. Леви – відмінні керівники, які не бояться важких викликів та завдань, тож зможуть успішно реалізувати все задумане. Зірки обіцяють їм великі доходи та багато цікавих ділових знайомств.

Стрілець

У Стрільців з'явиться можливість помітно покращити своє фінансове становище. Можливо, їм підвищать зарплату, дадуть велику премію чи гроші почне приносити старе хобі. Не виключені й подарунки від рідних та близьких, які стануть дуже несподіваним та приємним сюрпризом. Стрільці нарешті зможуть трохи розслабитись і навіть замисляться про відпустку. Вони багато працювали не покладаючи рук і вже заслужили на подорож, нові емоції та пригоди.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.