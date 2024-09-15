Містить відео з бодікамери Да Вінчі: коли виходить документалка про Героя України Дмитра Коцюбайла

19 вересня в українських кінотеатрах відбудеться прем’єра документального фільму "Да Вінчі", присвяченого пам'яті Героя України Дмитра Коцюбайла. Фільм, знятий на основі унікальних архівних матеріалів, інтерв'ю та записів з GoPro, розташованої на шоломі командира, розповість історію легендарного добровольця.

Режисером стрічки виступив Володимир Сидько, а сама стрічка обіцяє показати як еволюцію особистості Дмитра, так і його шлях від учасника Майдану до командира батальйону "Вовки Да Вінчі". Фільм націлений не лише на розповідь про воєнні подвиги, а й на дослідження, як формувався його патріотизм та сміливість.

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У фільмі спогадами про Коцюбайла поділилися його рідні, побратими та інші відомі особи, які знали Дмитра. Серед них його наречена Аліна Михайлова, сестра Мар’яна Коцюбайло, мама Оксана Коцюбайло, а також Валерій Залужний та командир батальйону Сергій Філімонов.

Дмитро Коцюбайло, відомий за позивним "Да Вінчі", пройшов шлях від бійця добровольчого корпусу до командира, який боровся за незалежність України на фронтах як АТО, так і повномасштабної війни. За свою відвагу у 2021 році він став першим добровольцем, якого відзначили званням Героя України.

Трейлер фільму Да Вінчі

Російське вторгнення Дмитро зустрів на Донбасі, де він та його підрозділ брали участь у важливих боях. Його шлях тривав через багато гарячих точок, зокрема Криворізький напрямок, Харківщину, Луганщину та Донеччину. Трагічна загибель Коцюбайла сталася у березні 2023 року поблизу Бахмута.

Дмитро Коцюбайло Да Вінчі. Джерело: facebook.com

Дмитро Коцюбайло Да Вінчі. Джерело: facebook.com

Дмитро Коцюбайло Да Вінчі. Джерело: facebook.com

Дмитро Коцюбайло Да Вінчі. Джерело: facebook.com

Дмитро Коцюбайло Да Вінчі. Джерело: facebook.com

Фільм "Да Вінчі" — це не лише історія про одного воїна, а й про боротьбу українського народу за свободу та незалежність. Стрічка має на меті зберегти пам'ять про тих, хто віддав своє життя за країну, і надихнути нові покоління захисників.

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