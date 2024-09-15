Содержит видео с бодикамеры Да Винчи: когда выходит документалка о Герое Украины Дмитрии Коцюбайле

19 сентября в украинских кинотеатрах состоится премьера документального фильма "Да Винчи", посвященного памяти Героя Украины Дмитрия Коцюбайло. Фильм, снятый на основе уникальных архивных материалов, интервью и записей с GoPro, расположенной на шлеме командира, поведает историю легендарного добровольца.

Режиссером фильма выступил Владимир Сидько, а сама картина обещает показать как эволюцию личности Дмитрия, так и его путь от участника Майдана до командира батальона "Волки Да Винчи". Фильм нацелен не только на рассказ о военных подвигах, но и на исследования, как формировался его патриотизм и смелость.

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В фильме воспоминаниями о Коцюбайле поделились его родные, собратья и другие известные личности, знавшие Дмитрия. Среди них его жена Алина Михайлова, сестра Марьяна Коцюбайло, мама Оксана Коцюбайло, а также Валерий Залужный и командир батальона Сергей Филимонов.

Дмитрий Коцюбайло, известный по позывному Да Винчи, прошел путь от бойца добровольческого корпуса до командира, который боролся за независимость Украины на фронтах как АТО, так и полномасштабной войны. За свою отвагу в 2021 году он стал первым добровольцем, отмеченным званием Героя Украины.

Трейлер к фильму Да Винчи

Российское вторжение Дмитрий встретил в Донбассе, где он и его подразделение участвовали в важных боях. Его путь продолжался из-за многих горячих точек, в частности, Криворожское направление, Харьковщину, Луганщину и Донетчину. Трагическая гибель Коцюбайла произошла в марте 2023 года вблизи Бахмута.

Дмитрий Коцюбайло Да Винчи. Источник: facebook.com

Дмитрий Коцюбайло Да Винчи. Источник: facebook.com

Дмитрий Коцюбайло Да Винчи. Источник: facebook.com

Дмитрий Коцюбайло Да Винчи. Источник: facebook.com

Дмитрий Коцюбайло Да Винчи. Источник: facebook.com

Фильм "Да Винчи" - это не только история об одном воине, но и о борьбе украинского народа за свободу и независимость. Лента стремится сохранить память о тех, кто отдал свою жизнь за страну, и вдохновить новые поколения защитников.

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