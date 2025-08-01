Рада ухвалила закон про обовʼязкові 15 днів відпустки для військових: подробиці

Верховна Рада 31 липня ухвалила закон, який гарантує військовослужбовцям обов’язкові дні щорічної відпустки. Згідно з новими нормами, кожному військовому щороку обов’язково надаватимуть щонайменше 15 днів основної відпустки. Відмовитися від неї можна лише за власним бажанням.

Про це повідомив Генштаб. Крім того, учасники бойових дій отримають додаткові 14 днів відпустки за погодженням командира. Таким чином, загальна тривалість основної щорічної відпустки для військовослужбовців становитиме до 30 днів, з яких 15 — обов’язкові.

Також передбачено 10 днів відпустки за сімейними обставинами, а для учасників бойових дій — ще 14 днів додатково.

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Окремо розглядається питання запровадження щорічної компенсації за невикористані дні відпустки, а не лише після звільнення зі служби.

Як пояснив заступник голови Офісу президента Павло Паліса, раніше військові мали право на 30 днів відпустки, проте через воєнний стан багато хто не міг скористатися цим правом. Тепер 15 днів є законодавчо закріпленими й не залежать від ситуації у підрозділі. Решта днів можуть надаватися залежно від оперативної обстановки.

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