Фахівці назвали 5 ідеальних стрижок для жінок, кому за 40

Ідеальна стрижка для жінки – це та, яка підкреслює її красу і індивідуальність, а також допомагає приховати недоліки. З віком волосся стає тоншим і менш густим, тому важливо обрати стрижку, яка буде виглядати доречно і стильно.

Фахівці в галузі краси назвали 5 ідеальних стрижок для жінок, кому за 40. Вони порадили при виборі стрижки враховувати не тільки вік, а й тип волосся, форму обличчя й навіть образ життя.

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Боб

Ця зачіска ніколи не виходить з моди. Вона виглядає шикарно, особливо на зрілих жінках, волосся яких не таке вже пишне.

Крій середньої довжини з довгими шарами

Ця стрижка значно омолоджує її власниць. Волосся виглядає густішим, а довжина такої стрижки підкреслює красу вашого обличчя, видовжуючи його візуально.

Чубчик

Він миттєво покращує настрій. Жінки з чубчиком мають завжди стильні та виглядають молодшими за свій вік.

Чубчик добре підходить для коротких або довгих стрижок, він може замаскувати лінії на лобі та зробити обличчя меншим.

Біксі

Це універсальне поєднання бобу та піксі. Така зачіска не вимагає довготривалого укладання.

Локони на довге волосся

Така зачіска створює легкий та невимушений образ., однак підійде лише тим, хто любить користуватися плойкою чи бігудями. Якщо ваше волосся від природи кучеряве, то вам пощастило – ви в тренді.

Пропонуємо дізнатися про зачіски, які варто підбирати під різний тип обличчя.

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