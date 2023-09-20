Специалисты назвали 5 идеальных стрижек для женщин, кому за 40

Идеальная стрижка для женщины – это та, которая подчеркивает ее красоту и индивидуальность, а также помогает скрыть недостатки. С возрастом волосы становятся тоньше и менее густыми, поэтому важно выбрать стрижку, которая будет выглядеть уместно и стильно.

Специалисты в области красоты назвали 5 идеальных стрижек для женщин, кому за 40. Они посоветовали при выборе стрижки учитывать не только возраст, но и тип волос, форму лица и даже образ жизни.

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Боб

Эта прическа никогда не выходит из моды. Она выглядит шикарно, особенно на зрелых женщинах, волосы которых не такие уж пышные.

Крой средней длины с длинными слоями

Эта стрижка значительно омолаживает ее обладательниц. Волосы выглядят более густыми, а длина такой стрижки подчеркивает красоту вашего лица, удлиняя его визуально.

Челка

Он мгновенно улучшает настроение. Женщины с челкой всегда стильны и выглядят моложе своего возраста.

Челка хорошо подходит для коротких или длинных стрижек, она может замаскировать линии на лбу и сделать лицо меньше.

Бикси

Это универсальное сочетание боба и пикси. Такая прическа не требует долговременной укладки.

Локоны на длинные волосы

Такая прическа создает легкий и непринужденный образ, но подойдет только тем, кто любит пользоваться плойкой или бигудями. Если ваши волосы от природы вьющиеся, то вам повезло – вы в тренде.

Предлагаем узнать о прически, которые следует подбирать под разный тип лица.

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